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IT-технолгии: стартап-конкурс Best Startup проходит в Парке высоких технологий

19.04.2017 - 13:33

Мы ищем IT таланты, а таланты ищут инвестиции. Или покупателей. Или команду единомышленников. Каждый приходит за своим на конкурсы стартапов, один из которых проходит сегодня в Парке высоких технологий.

За три минуты у финалистов отборочного тура есть возможность доказать гуру IT-области уникальность и конкуретные преимущества именно своей «находки». И борьба здесь не только за приз, а за дельный совет от авторитетного ментора-эксперта.

А за хороший проект есть конкуренция и среди менторов, которые исходя из собственных «шишек» и интуиции выбирают лучшие. Лучшие – что способны «выстрелить» на рынке IT.

Как же всё-таки придумать идею на миллион? Эксперты советуют во время мозгового штурма помнить о главном принципе…

Многих конкурсантов вдохновляет опыт земляков, которые «пробились», несмотря на жёсткий отбор. Вспомнить брестчан Артёма Ставенко и Кирилла Чикеюка с идеей голографического дисплея на велосипедных колёсах. Стартап получил премию Кембриджского университета и вошёл в 100 лучших инвестрпроектов. Интеллектуальный потенциал Беларуси расширяется, и вместе с тем растут инвестиции в будущее.

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