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Итальянские учителя в поддержку детей мигрантов объявили голодовку.

05.10.2017 - 18:23

Новости Италии. К бастующим присоединился также министр инфраструктуры и транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют утверждения закона, который может ускорить процесс присвоения статуса граждан детям мигрантов.

Итальянские учителя в поддержку детей мигрантов объявили голодовку.

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