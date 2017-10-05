Итальянские учителя в поддержку детей мигрантов объявили голодовку.

Новости Италии. К бастующим присоединился также министр инфраструктуры и транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они требуют утверждения закона, который может ускорить процесс присвоения статуса граждан детям мигрантов.
Новости Италии. К бастующим присоединился также министр инфраструктуры и транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они требуют утверждения закона, который может ускорить процесс присвоения статуса граждан детям мигрантов.
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