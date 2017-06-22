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Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»

22.06.2017 - 18:50

Новости Беларуси. Разбросанные по всему миру сокровища Радзивиллов собрали вместе под одной обложкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Презентация книги-альбома «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов» прошла в Несвижском замке.

Выпущен альбом небольшим тиражом – 775 экземпляров. Книга описывает радзивилловскую коллекцию оружия, которая датируется XVI – началом XX века. Это одна из самых крупных коллекций в Восточной Европе.

Сергей Ягорейченко, автор проекта:
На сегодня мы установили больше 100 предметов из этой коллекции, которые разбросаны по миру.

Но это еще не полный список, потому что только по каталогам распродаж 1926-1928 годов был продан 231 предмет.

То есть нам еще есть, над чем работать.

Кстати, некоторые предметы коллекции попали в замок не только на страницах книги-альбома.

К примеру, удалось вернуть доспехи, выкупив их на аукционе в США.

А саму книжную новинку имела возможность оценить и представительница знаменитого рода, внучка Леона Радзивилла Диана Карабба. Она приехала в Несвиж из Италии вместе с семьей. Визит, возможно, не последний. Вторая часть альбома о радвилавской коллекции уже в разработке.

Александр Павловский, меценат:
Следующий альбом будет посвящен парковой культуре, паркам. В первую очередь, конечно, Несвижа. Здесь еще была такая небольшая усадьба, Альба. Там тоже был парковый ансамбль англо-французского типа. Мы хотим рассказать о них: какие они были, какими мы их хотим видеть в будущем. Рассказать так же о тех парках, которые были в Гродно, Гомеле. Самое главное – вообще рассказать, что такое парковая архитектура.

Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»
Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»
Фото. Итальянским Радзивиллам представили альбом «Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов»

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