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Итоги ЧМ. Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович в ТОП-10 сильнейших

20.11.2017 - 13:45

Новости Беларуси. Сразу два белоруса вошли в 10 лучших по результатам Кубка мира по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги были подведены после заключительного этапа в Сингапуре.

Илья Шиманович, который еще в субботу отметился серебром на 50 метрах брассом, стал восьмым в итоговом протоколе мирового кубка. Строчкой ниже оказался Павел Санкович (он накануне был самым быстрым на дистанции 50 метров на спине). Кроме того, 19 ноября личную коллекцию пополнил Евгений Цуркин, который в рамках этапа завоевал бронзу на стометровке баттерфляем.

Итоги ЧМ. Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович в ТОП-10 сильнейших

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