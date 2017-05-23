новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь» подвели 23 мая в штаб-квартире НОК

23.05.2017 - 20:43

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета подвели итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь». Среди конкурсантов, которых в 2017 году было более 70, немало тех, кто представлял свои работы на суд беспристрастного жюри не в первый раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лауреатов конкурса определяли в пяти номинациях.

Студентка пятого курса факультета международных отношений БГУ Мария Журова победила в категории «Лучшее прикладное исследование в сфере спортивного права».

Мария Журова, победительница конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь»:
Моя работа связана с подачей апелляционной жалобы в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне (Швейцария). И я ее решила написать в связи с тем, что сейчас эта проблема достаточно актуальна в Республике Беларусь. Наших атлетов нужно защищать, потому что это наше достояние, наша гордость. И без этого никак.

Арбитражную комиссию традиционно возглавляет профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист страны Виктор Каменков. Мэтра приятно удивила как география конкурса, так и глубина изучения проблем.

Виктор Каменков, председатель жюри конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь»:
Каждый год появляется глубина изучения проблем, которые имеются в спорте, с позиции права. В числе таких хороших идей – правовая квалификация правонарушений в спорте, связанных с допингом. Предлагается вплоть до уголовной ответственности внести в Республике Беларусь.

Итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь» подвели 23 мая в штаб-квартире НОК

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»
Подведение итогов 2016 года и планы на 2017-й. В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»
Ледовый дворец в Жлобине
Ледовые дворцы в Беларуси: как за 20 их количество увеличилось до 31 и какую пользу это уже принесло
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь
Стратегия развития спортивной науки: коллегия Министерства спорта и туризма Беларуси прошла 9 февраля
Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
Генсек НОК Беларуси Анатолий Котов – о завершении дела гребцов и ответном судебном иске
Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился со спортивным активом Минской области
Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился со спортивным активом Минской области
Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб
Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб
Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета
Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета
В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года
В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года
Все новости по теме Государственная политика в области спорта
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru