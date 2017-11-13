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Итоги «Лістапада»: «Что происходит»

13.11.2017 - 20:21

Новости Беларуси. Фестиваль «Лістапад» закончил свою работу. Эстонский фильм «Ноябрь» получил Гран-При. Какие фильмы ждут белорусы в фестивальный период и вне его? Какие работы приготовили наши кинематографисты? Это обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

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