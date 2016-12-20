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Итоги третьего трудового семестра: 75 тысяч студентов работали летом в студотрядах

20.12.2016 - 20:50

Новости Беларуси. Молодость, труд, романтика. На Всебелорусском слете студенческих отрядов в Минске 20 декабря подвели итоги третьего трудового семестра. Были отмечены не только лучшие отряды, командиры и комиссары, но и организации, трудоустраивающие молодежь.

Всего занятия и заработок летом нашли около 75 тысяч юных белорусов.

Студенты помогали возводить больницы, третью линию минского метрополитена, китайско-белорусский парк «Великий камень», собрали урожай, работали в детских лагерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Одна из основных задач, которые сегодня определяются государством, это не просто предоставление рабочих мест. Это формирование здоровой личности – личности, которая понимает, что такое трудовой рубль, что такое государственные задачи. То, что сегодня «социально полезная деятельность» – это не пустой звук, а важные дела, в которых может принимать участие молодежь. Такую возможность государство предоставляет.

Итоги третьего трудового семестра: 75 тысяч студентов работали летом в студотрядах

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