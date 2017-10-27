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Итоговый теннисный турнир WTA проходит в Сингапуре: итоги заключительных матчей Белой группы

27.10.2017 - 13:05

Новости Сингапура. В Сингапуре продолжается итоговый теннисный турнир WTA (призовой фонд соревнований – 7 миллионов долларов США), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

26 октября прошли заключительные матчи Белой группы. Каролина Плишкова из Чехии потерпела поражение от представительницы Латвии – Алены Остапенко – 3:6, 1:6. Наверное, Плишкова, досрочно гарантировавшая себе участие в 1/2 финала, банально не настроилась на этот матч. Как результат – проиграла она практически без борьбы (встреча длилась немногим более часа).

А вот поединок между Винус Уильямс и Гарбиньей Мугурузой выдался более напряженным. В итоге сильнее была американка Уильямс – 7:5, 6:4. Она и вышла в полуфинал.

Заключительные игры Красной группы пройдут сегодня, 27 октября. Датчанка Каролин Возняцки досрочно обеспечила себе участие в плей офф. А за вторую путевку борьбу ведут сразу трое – Симона Халеп, Каролин Гарсия и Элина Свитолина.

Итоговый теннисный турнир WTA проходит в Сингапуре: итоги заключительных матчей Белой группы

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