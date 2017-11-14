Итоговый турнир года АТР: испанец Надаль снялся с соревнований из-за травмы колена

Новости Великобритании. В Лондоне набирает обороты Итоговый турнир года АТР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер на старте состязаний в двух партиях обыграл представителя США Джека Сока со счетом 6:4, 7:6. Немецкий теннисист Александр Зверев в трех сетах одолел представителя Хорватии Марина Чилича со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Но самое интересное не это. Бельгиец Давид Гоффен сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля – 7:6, 6:7, 6:4. После этой встречи «король грунта» и первая ракетка мира объявил о своем решении сняться с турнира из-за травмы колена. Ожидается, что на итоговом чемпионате теннисиста заменит его соотечественник Пабло Карреньо-Буста.