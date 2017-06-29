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IV Форум регионов России и Беларуси открывается в Москве 29 июня

29.06.2017 - 09:42

Новости Беларуси. 29 июня в Москве начинает работу крупнейшая региональная площадка для производителей двух стран. Вот уже четвертый год подряд здесь заключаются контракты, которые приносят Беларуси и России реальную прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: на втором Форуме регионов были заключены соглашения общей стоимостью более 230 миллионов долларов. По итогам третьего эта цифра составила уже около 300. Нынешний потенциальный пакет контрактов оценивают в 400 миллионов долларов.

Ну а 28 июня в Москве открылась масштабная ярмарка белорусской продукции. Такие выставки для москвичей не в новинку, они проходят в Белокаменной регулярно, поэтому среди жителей российской столицы наши сыры, сметана или колбаса уже давно завоевали популярность.

IV Форум регионов России и Беларуси открывается в Москве 29 июня

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