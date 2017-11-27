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Иван Дырман: «Для нас вышеуказанный налог – это вопрос жизни и смерти»

27.11.2017 - 19:00

Новости Беларуси. О необходимости «дорожного сбора» говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Дырман, председатель Центрального совета ДОСААФ, заместитель председателя Общественного совета при МВД Республики Беларусь:  
В ДОСААФ сейчас готовится каждый третий водитель в Республике Беларусь категории «В» и каждый второй – категории «С», «D», «E». То есть, для нас вышеуказанный налог – это вопрос жизни и смерти.

Мы готовим специалистов и для Вооружённых Сил.

То есть, получается, что государство перечисляет деньги силовым структурам, силовые структуры перечисляют эти деньги нам.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Правильно ли я Вас понял, что этот, как в народе называют, «дорожный налог» попадает не на дороги, а вам?

Иван Дырман:
Сначала нам, а от нас идёт в министерство транспорта и на дороги. Мы поняли, что этот вопрос – проблемный. И начали работу по согласованию со всеми силовыми структурами, чтобы изменить постановление №156. Мы согласовали этот вопрос с министерством финансов, министерствам по налогам и сборам.

И нам не согласовало это изменение министерство транспорта.

Нам аргументировали тем, что на трассу выйдут неисправные машины, потому что автомобили, которые эксплуатируются более полугода, опасны в движении. Вопрос: если в ДОСААФ каждая машина, выходящая на трассу или на автодром, каждый день проводит проверку – может ли она выйти на трассу неисправной? Конечно же, нет. Наверное, спорный вопрос в том, что время или километры, используемые на дорогах, должны оплачиваться пропорционально вот этой нагрузке.

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