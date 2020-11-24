Иван Кубраков: некоторые граждане не ценят тот уровень культуры, который есть не только в Минске, но и в областных городах
Новости Беларуси. Самовольство на улицах белорусских городов будет пресекаться согласно закону, правоохранители не оставят без реакции факты порчи имущества. Об этом 24 ноября журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
К сожалению, некоторые граждане не ценят тот уровень культуры, который есть не только в Минске, но и в областных городах. Мы видим прекрасные улицы, чистоту, порядок. Коммунальные службы убирают, подкрашивают, и все, кто бы к нам ни приезжал, отмечают наши убранные дворы, убранную территорию. К сожалению, некоторые граждане позволяют себе самовольничать, навязывая ленточки, перекрашивая, нанося разные рисунки.
Да, Президентом была поставлена такая задача, коммунальными службами данная задача выполняется. Сотрудники органов внутренних дел реагируют на правонарушения, если кто-то пытается наносить какие-то рисунки, перекрашивать, ломать остановочные пункты и так далее. Естественно, все эти граждане несут ответственность согласно действующему законодательству.
Сегодня в Витебске к своим обязанностям приступил новый начальник областного управления внутренних дел Андрей Любимов. На эту должность бывший глава столичной криминальной милиции был назначен главой государства на минувшей неделе. Обеспечить общественную безопасность и порядок на улицах – задачи, которые обозначил Президент перед новыми руководителями правоохранительной системы.
В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД
Новости Беларуси. В Витебске 24 ноября открыли новое здание Октябрьского РОВД. Современное оснащение кабинетов позволит значительно ускорить работу сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь созданы условия для оформления биопаспортов, которые начнут выдавать с 2021 года. Кроме этого, есть все необходимое и для развития профессионального мастерства правоохранителей: тир, тренажерный и спортивный залы.
Кстати, двери спортзала будут открыты и для подростков, стоящих на учете. Так в милиции хотят помочь ребятам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.
Иван Кубраков: некоторые граждане не ценят тот уровень культуры, который есть не только в Минске, но и в областных городах
Сегодня сотрудники Октябрьского РОВД обслуживают один из самых крупных районов Витебска. Здесь проживает более 130 тысяч человек.