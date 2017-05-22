новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Иван Носкевич доложил Президенту о расследовании дела о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

22.05.2017 - 13:41

Новости Беларуси. 22 мая Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета Беларуси. Иван Носкевич доложил главе государства о расследовании резонансных уголовных дел. Среди которых взрыв на Скидельском сахарном заводе. По факту инцидента назначен ряд сложных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Руководству предприятия было доведено, каким должен быть уровень безопасности на предприятии. Тем не менее они методично и постоянно, не исполняя надлежащим образом свои профессиональные должностные обязанности, довели предприятие до такого состояния, что эта пылевоздушная смесь явилась уже сопутствующим элементом ежедневного производственного процесса. Как результат – взрыв и, к сожалению, гибель четыре человек. Руководитель будет поставлен в конкретные рамки: ты один раз и навсегда наводишь порядок на предприятии в соответствии с предписаниями контролеров. Дальнейшая ответственность лежит только на тебе.

Оптимизация проверок и следственного аппарата – еще одна тема рабочей встречи у Президента. За первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го количество обращений в Следственный комитет сократилось примерно на 10%. Настолько и оптимизируют личный состав Следственного комитета.

Сокращение пройдет до 1 сентября, затем займутся структурными преобразованиями ведомства. Кстати, Следственный комитет находится в авангарде оптимизации силовых органов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси
Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси
В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК
В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК
Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.
Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.
Александр Лукашенко и Иван Носкевич
Работу правоохранительных органов Беларуси обсудят в ближайшее время на совещании у Президента
В рамках расследования по делу Павловца и Алимкина задержан Сергей Шиптенко
В рамках расследования по делу Павловца и Алимкина задержан Сергей Шиптенко
Двум белорусам за разжигание расовой и национальной вражды грозит срок от 5 до 12 лет
Двум белорусам за разжигание расовой и национальной вражды грозит срок от 5 до 12 лет
Лучших сотрудников СК со стажем работы до 2 лет наградили в минской ратуше
Лучших сотрудников СК со стажем работы до 2 лет наградили в минской ратуше
Новые разработки упаковки для вещественных доказательств презентовали в Минске
Новые разработки упаковки для вещественных доказательств презентовали в Минске
Все новости по теме Следственный комитет Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru