новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Из шести жертв пожара в Кричеве установлены личности четырех

24.04.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Шесть человек погибли на пожаре в жилом доме в Могилевской области. Это произошло минувшей ночью в Кричеве. В дежурную часть МЧС позвонили соседи, но спасти людей пожарным не удалось. Огонь перекинулся и на соседский дом, в котором проживала многодетная семья.

Виктор Головнев, житель Кричева:
Выключал телевизор, услышал хлопок, яркую вспышку. Вышел из дома, сюда, а здесь уже все в огне было.

Виктор Головнев – первый, кто увидел пожар и позвонил в МЧС. Огонь перекинулся и на его дом, а в нем жена и четверо детей. Говорит, делал все спокойно: вывел семью на улицу и начал тушить веранду. К этому времени дом соседей вовсю полыхал.

Спасатели приехали оперативно, уже через 9 минут были на месте. Но войти в дом сразу не удалось – он горел открытым пламенем. Потом, когда потушили огонь, внутри обнаружили шесть обугленных тел.

Хозяйкой дома была 78-летняя пенсионерка. Жила вместе с двумя сыновьями и невесткой. Частым гостем здесь был и участковый.

Геннадий Живица, житель Кричева:
Они ничем не занимались. Мать пенсию получала, водку пили и все. И гости часто к ним приходили. И постоянные пьянки, постоянные.

Жанна Дмитриева, заместитель председателя Кричевского райисполкома:
Один из сыновей время от времени был в России на заработках, и когда приезжал, приглашал друзей и были такие моменты. Поэтому участковый и посетил их два дня назад.

Сейчас на месте пожара работают следователи. Из шести жертв установлены личности четырех: это те, кто проживал в этом доме. Чтобы установить лица еще двоих, назначена генетическая экспертиза.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
Предположительно возгорание произошло от незатушенной сигареты, так как предположительно установлено, что компания, которая была в этом доме, распивала спиртные напитки и курила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности». Вот только привлекать к ответственности, скорее всего, никого не придется. Фигуранты дела остались в огне.

А вот соседям, тоже пострадавшим от пламени, потребуется помощь. Местная власть и предприниматели уже заменяют часть сгоревшей кровли, скоро привезут новую одежду и обувь. Прежняя сгорела на пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На пожаре в жилом доме в Могилевской области погибли шесть человек
На пожаре в жилом доме в Могилевской области погибли шесть человек
Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар на причале в Одессе и попал в реанимацию
Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар на причале в Одессе и попал в реанимацию
Пожар в Одессе: огнем уничтожено 15 домов
Пожар в Одессе: огнем уничтожено 15 домов
Пожар в Витебске в районе телезавода тушили 9 расчетов МЧС
Пожар в Витебске в районе телезавода тушили 9 расчетов МЧС
В Витебске в районе завода «Витязь» горят складские помещения
В Витебске в районе завода «Витязь» горят складские помещения
Пожар на территории предприятия в Шабанах сняли на видео
Пожар на территории предприятия в Шабанах сняли на видео
С начала 2017 года в белорусских лесах и полях зафиксировано 230 пожаров
С начала 2017 года в белорусских лесах и полях зафиксировано 230 пожаров
12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе
12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru