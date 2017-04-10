«Из такой посуды и еда вкуснее». Мастер-класс по созданию кружек из красной глины

У вас есть дома любимая кружка? Наверняка вы ее купили где-то в супермаркете, она стояла на полке, рядом – еще десяток таких же. Даже если на ней написано ваше имя, вряд ли она сравнится с той, что сделана вашей рукой. Такая посудина будет одна на свете, она будет ваша.

Марина Лешкова, мастер по работе с фарфором:

Только соприкоснувшись с ней, люди понимают, что она может подарить их телу, их чувствам. И после этого результатом их воплощения идей являются предметы, соприкоснувшись с которыми они получают снова много эмоций и впечатлений уже дома.

Свою первую посуду вы лепили еще в садике – из пластилина. На этот раз материал посерьезнее – красная глина. Настя и Ксюша оставили игрушки дома, настроены серьезно. Здесь и сейчас они сделают себе настоящие кружки-зверюшки – кролика и котика.

Настя и Ксюша:

Хотим дома научиться. Маму научить кружечки делать.

Я очень хотела, вообще-то, и Ксюшина мама согласилась с моей мамой.

Сначала разминаем глину. Она, конечно, не такая мягкая, как пластилин, но чем больше вы ее мнете, тем скорее она станет послушной.

Анна Гаевская, мастер по ручной лепке:

Теперь смотрите: выбираете в своем шарике центр. У меня он будет, к примеру, здесь. Большим пальцем продавливаем практически до дна. Только не так, чтобы вы уже стол почувствовали, а продавливайте глубоко. Пальцы только не сломайте.

Центр кружки расширяем и формируем стеночки. Важно, чтобы они были ровные и одинаковой толщины.

Анна Гаевская, мастер по ручной лепке:

Аккуратненько все заглаживаем, чтобы не было трещинок. Чтобы было гладенько. И везде: по краешку, вот эти все стеночки тоже. Чтобы не было ни у кого трещин.

В гончарном деле наслаждаемся не только результатом, но и самим процессом. Лепка развивает мелкую моторику рук, учит терпению и усидчивости. Особенно это полезно детям дошкольного возраста.

Анна еще в детском саду для себя решила, что быть ей гончаром. Так и случилось.

Анна Гаевская, мастер по ручной лепке:

Я такой сапожник без сапог. У меня своей посуды очень мало. Учитывая то, что занимаюсь керамикой давно, то, что я делаю из посуды, оно то, что приходит домой, либо разбирается моими знакомыми, либо родственниками. Это подарки, это просто «ты себе еще сделаешь, успеешь, а мы вот увидели и захватили твое». Поэтому сейчас у меня 3-4 вещи, которыми мы пользуемся, – моя ручная работа.

То, что сделано собственными руками, всегда ценится больше. Вкладывается любовь, тепло и человеческая душа. Из такой посуды и еда становится вкуснее, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.