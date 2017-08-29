новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Из третьего альбома Led Zeppelin»: Макаревич о том, как написал «Солнечный остров»

29.08.2017 - 21:44

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Викторович Кутиков рассказывал, что «Солнечный остров» Вы написали, когда вам было 16 лет.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
16. Ну, 17, наверное. Да.

Можете вспомнить, из какого сора?

Андрей Макаревич:
Из третьего альбома Led Zeppelin. Не стихи, музыка.

Стихи, я не знаю, откуда приходили.

А музыкальным влияниям я был, конечно, в том возрасте страшно подвержен, потому что всё новое, что появлялось – это была как раз та «золотая» эпоха, когда каждый месяц возникало что-то новое – всё это сшибало с ног совершенно. 

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Макаревич о джазовых проектах: «Музыка, которую не можешь играть на автомате. У тебя включено всё и всё работает»
Макаревич: «Родился бы я в Лондоне и или Нью-Йорке – думаю, тоже занимался бы музыкой»
Макаревич о Кутикове: «Мы прекрасно знаем вокальные и эмоциональные особенности друг друга»
Макаревич о Минске: «На любом перекрёстке – везде центр. Нет задворков»
«У вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года»: Макаревич о Минске
«Наивно полагает, что это – лучшее из всего, что он сделал»: что хотел бы спеть Макаревич?
Макаревич о концерте в Минске: «Мы уже очень хорошо знаем, какие 10 песен из наших 500 люди хотят спеть вместе с нами»
«Поём частушки о турбинных лопатках – а в зале не смеются». Михаил Вашуков о неудачном выступлении
Все новости по теме Российские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru