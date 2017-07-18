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Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома

18.07.2017 - 20:51

Новости Турции. Сильнейшие ливни обрушились на Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение транспорта парализовано, несколько станций метро затоплены.

Под воду ушли городские парковки, магазины и первые этажи жилых домов. С перебоями работает аэропорт, многие рейсы задерживаются. Местных жителей предупреждают о возможных сходах оползней и просят не выходить из дома без острой необходимости. Более того, синоптики прогнозируют, что в ближайшее время дожди лишь усилятся.

Больше фото затопления города здесь.

Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома

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