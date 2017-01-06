новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Из-за мороза и северного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

06.01.2017 - 09:15

Новости Беларуси. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение в связи с морозами. Полярный холод принес в страну циклон Аxel. Местами температура до 27 градусов со знаком минус.

6 января осадков не обещают, но ощущение мороза усилит северный ветер. Причем к выходным теплее не станет. Лютый холод только усилится. По северо-западу страны обещают до минус 32 градусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:
Циклон, который принес в нашу страну сложные погодные условия, он как раз придерживал вот этот холод, который уже давно там скопился, на северо-востоке. И по мере его отхода на территорию России этот ультраполярный холод как раз и опускается на нашу территорию. И средняя температура воздуха ожидается на 8-12 градусов ниже своих климатических значений, что, конечно, в последние годы довольно таки аномально.

Городские службы работают в усиленном режиме. Медики предупреждают о возможных обморожениях и рекомендуют надевать теплую одежду. Социальные службы призывают горожан сообщать о людях, которые рискуют замерзнуть. Дежурные патрули ГАИ помогут в случае нештатных ситуаций на дороге. Минус спадет лишь на следующей неделе.

Из-за мороза и северного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пока чистил машину, получил обморожение: 20 белорусов пострадали от холодов
Пока чистил машину, получил обморожение: 20 белорусов пострадали от холодов
Ультраполярный холод привел к обморожениям, возгоранию автобуса и отключениям энергоснабженияУльтраполярный холод привел к обморожениям и отключениям энергоснабжения
Ультраполярный холод привел к обморожениям и отключениям энергоснабжения
Январские морозы: в Витебске заглох автобус с детьми, в Минске не работали светофоры
Ультраполярное вторжение: как белорусы встретили январские морозы
В связи с морозами в Минске заработали патрули для помощи участникам дорожного движения
В связи с морозами в Минске заработали патрули для помощи участникам дорожного движения
Погода в Беларуси
Беларусь накрыло снежной пеленой, к выходным обещают до минус 27 градусов
Погода в Беларуси
В связи с сильным ветром в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Настоящая зимняя погода пришла в Беларусь: какие последствия оставил снегопад в регионах страны?
Настоящая зимняя погода пришла в Беларусь: какие последствия оставил снегопад в регионах страны?
В Минской области 5 января синоптики прогнозируют сильный ветер и мороз до минус 15 градусов
В Минской области 5 января синоптики прогнозируют сильный ветер и мороз до минус 15 градусов
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru