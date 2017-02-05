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Из-за мощного снегопада в Канаде без электричества остались около 18 тысяч человек

05.02.2017 - 13:23

Новости Канады. Около 18 тысяч человек остались без электричества в Канаде из-за мощного снегопада. Больнее всего стихия ударила по провинции Британская Колумбия и острову Ванкувер.

Синоптики отмечают, что толщина снежного покрова уже превысила 10 сантиметров. Восстановительные работы идут и в эти минуты, однако непростые погодные условия их заметно осложняют. Снегопад еще минимум несколько дней будет проверять жителей страны кленового листа на прочность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощного снегопада в Канаде без электричества остались около 18 тысяч человек

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