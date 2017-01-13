новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Из-за непогоды из украинского Запорожья не может вылететь самолет рейсом в Минск

13.01.2017 - 10:28

Новости Беларуси. Из Запорожья не может вылететь самолет рейсом в Минск. Как сообщили в украинской компании-перевозчике, вылет откладывается из-за непогоды. 12 января в регионе шел дождь, на смену которому за ночь пришли морозы. По расписанию борт должен был прибыть в столицу Беларуси в 10 утра. Однако лайнер до сих пор остается в запорожском аэропорту. И когда состоится рейс, пока неизвестно.

Украинская сторона объясняет задержку самолета необходимостью провести дополнительное покрытие самолета противообледенительной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Малюко, диспетчер отдела перевозок авиакомпании (Украина):
У нас обледенение самолетов. Производится сейчас облив. Обольются, как только управятся, сразу полетят. Вы же понимаете, что даже если вы машину оставили на улице при такой погоде, быстро не выедите. По крайней мере еще как минимум час. Задержка была на 8.45, будет, наверное, еще чуть-чуть.

Самолеты

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Авиарейс из Стамбула в Минск 7 января отменен из-за снегопадов в Турции
Авиарейс из Стамбула в Минск 7 января отменен из-за снегопадов в Турции
Из-за ЧП в аэропорту Храброво отменен рейс Минск – Калининград
Из-за ЧП в аэропорту Храброво отменен рейс Минск – Калининград
После ЧП с самолетом аэропорт Калининграда временно закрыли
После ЧП с самолетом аэропорт Калининграда временно закрыли
Аэропорт
Из-за обильных снегопадов в Москве отменено 27 авиарейсов, в том числе в Минск на 16.00 27 декабря
Сильнейший смог в Китае привел к задержке авиарейсов в аэропорту Чэнду
Сильнейший смог в Китае привел к задержке авиарейсов в аэропорту Чэнду
Из-за непогоды не состоятся вечерние международные авиарейсы из Борисполя
Из-за непогоды не состоятся вечерние международные авиарейсы из Борисполя
Из-за непогоды «Шереметьево» отменил 130 рейсов за 3 дня
Из-за непогоды «Шереметьево» отменил 130 рейсов за 3 дня
Аэропорт
Непогода в Москве внесла коррективы в авиасообщение с Минском: 7 декабря рейс задержится, на 8 декабря отменен
Все новости по теме Авиасообщение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru