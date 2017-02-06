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Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Петриковском районе погиб 46-летний мужчина

06.02.2017 - 10:24

Новости Беларуси. На пожаре в Петриковском районе погиб 46-летний мужчина. Из задымленного дома его тело еще до приезда спасателей вынесли соседи. Прибывшие медики констатировали смерть. Точную причину гибели человека установят следователи и эксперты.

Известно, что огонь повредил лишь личные вещи сельского жителя. И это указывает на то, что мужчина скорее всего – очередная жертва непотушенной сигареты. Именно эта причина остается самой частой гибели на пожарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Петриковском районе погиб 46-летний мужчина

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