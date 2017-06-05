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Из-за подозрений в поддержке терроризма дипотношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия и Бахрейн

05.06.2017 - 13:24

Бахрейн разрывает дипломатические отношения с Катаром. Манама обвиняет Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в свои внутренние дела. Воздушное и морское сообщение между странами прекращено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бахрейн также предписал своим подданным выехать из Катара в течение двух недель.

У подданных эмирата такой же срок, чтобы покинуть территорию Бахрейна, а катарским дипломатам и вовсе предоставлено для этого 48 часов. Отношения с Катаром также разорвали Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия.

Из-за подозрений в поддержке терроризма дипотношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия и Бахрейн

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