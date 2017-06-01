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Из-за позднее весны сезон клубники в Беларуси начнется как минимум на неделю позже

01.06.2017 - 09:22

Новости Беларуси. Сезон клубники начнется как минимум на неделю позже. Из-за поздней весны местный урожай еще не успел созреть и поступить массово на прилавки. Как говорят фермеры, через 7-10 дней белорусская клубника потеснит украинскую, польскую и египетскую. Именно импортная ягода сегодня преобладает на рынках, несмотря на все усилия фермеров поставить ягоду в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Веселовская, фермер:
Мы тоже накрывали сразу с зимы пленкой. Для того, чтобы она быстрее пошла в цвет. А цвет пошел – по-любому снимаешь. А раз снимаешь, холод идет. Чуть-чуть запоздалая будет идти клубника.

Запаздывают с урожаем даже на юге Беларуси и другие теплолюбивые культуры – черешня и абрикос.

Из-за позднее весны сезон клубники в Беларуси начнется как минимум на неделю позже

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