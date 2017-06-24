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Из-за репетиции парада ко Дню Независимости изменится движение общественного транспорта

24.06.2017 - 20:59

Новости Беларуси. Ночью с 24 на 25 июня в Минске пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Независимости. В городе будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером субботы на время перемещения военной техники из микрорайона Уручье в центр, а также на рассвете в воскресенье, когда колонна будет возвращаться обратно.

А с 22:00 часов движение закроют непосредственно в районе проведения репетиции.

Коррективы также внесены в график движения общественного транспорта.

Из-за репетиции парада ко Дню Независимости изменится движение общественного транспорта

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