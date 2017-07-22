Из-за сильной грозы в Брестской области сгорели хозпостройки и затопило несколько магазинов

Новости Беларуси. 21 июля помощь спасателей понадобилась жителям южных районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Брестскую область поздно вечером обрушился мощный грозовой фронт, который стал причиной пожаров и подтоплений.
Так, в Пинске сильный ливень превратил улицы в настоящие реки, вода затопила несколько магазинов. Для откачки пришлось привлекать подразделения МЧС.
Немало хлопот людям доставили и грозовые разряды. Из-за попаданий молнии в Столинском, Ивацевичском и Лунинецком районах сгорели хозяйственные постройки.
К счастью, в результате разгула стихии никто не пострадал.