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Из-за сильных снегопадов в США и Канаде без электричества остались 12 тысяч домов, отменены авиарейсы

27.12.2016 - 10:26

Новости США. Обильные снегопады оставили несколько тысяч жителей США без электричества. Из-за повреждений на линиях электропередачи 12 тысяч домов и предприятий лишились свет и тепла. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных участков, но о сроках завершения работ не сообщается.

Во многих аэропортах отменяют и задерживают рейсы. Так, в канадском городе Виннипег за сутки выпало 30 сантиметров снега. Десятки вылетов были отменены.

Также сильные морозы стали причиной закрытия крупных автомагистралей. Обледенение дорог и резкие порывы ветра сделали передвижение на автомобилях практически невозможным. Снегоуборочная техника работает без перерывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных снегопадов в США и Канаде без электричества остались 12 тысяч домов, отменены авиарейсы

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