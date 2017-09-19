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Из-за урагана «Мария» авиакомпании массово отменяют полеты в район Карибских островов

19.09.2017 - 17:46

Авиакомпании, совершающие полеты в район Карибских островов, массово отменяют или переносят рейсы из-за бушующего там урагана «Мария», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия уже нанесла визит островному государству Доминика, французским Мартинике и Гваделупе, оставив за собой хаос и разрушения. Начинают поступать сведения о первых пострадавших. Их уже, как минимум, двое.

Оценить масштабы бедствия пока невозможно. Жизнь на островах, можно сказать, парализована. Десятки тысяч домов лишены энерго- и водоснабжения. Наблюдаются перебои со связью. Улицы и дороги затоплены, повсюду лежат поваленные деревья.

Тем временем, ураган движется в сторону Пуэрто-Рико. Еще не оправившись от смертоносной «Ирмы», местное население готовится к очередному удару непогоды.

Из-за урагана «Мария» авиакомпании массово отменяют полеты в район Карибских островов

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