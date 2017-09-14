новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В ближайшие дни по всей Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

14.09.2017 - 22:24

Новости Беларуси. В Европе из-за сильного ветра отменены десятки рейсов. Больше всех пострадали Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В стране отменено более 70 вылетов. Последствия стихии ощутили и в Беларуси. Прежде всего, это коснулось рейсов из Санкт-Петербурга и Батуми – там тоже погода была нелетной.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Сильный ветер, бушующий в Европе, 14 сентября помешал вылетам самолетов в Санкт-Петербурге и Батуми. Рейсы в Минск из этих городов были задержаны на шесть часов. С незначительной задержкой в белорусскую столицу прибыл самолет из Тель-Авива.

А вот так сегодня пытались взлетать и садиться самолеты в аэропорту Амстердама Схипхол. Из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 120 километров в час, там были отменены 75 рейсов. Причем задержки в аэропорту ожидаются в течение всего дня.

Нелетная погода сегодня и в Сиднее. В воздушной гавани австралийского города также отменили порядка 70 рейсов. Рейсы в Минск из Амстердама и Брюсселя тоже прибыли с опозданием. Однако их задержка, по словам официальных представителей авиаперевозчика, с погодой не связана.

Дмитрий Боярович:
Сильный ветер сейчас и в Беларуси.  По прогнозам синоптиков, ближайшие дни по всей стране ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В республике объявлен оранжевый уровень опасности, поэтому проблемы с воздушным сообщением и в нашей стране не исключены.

Из-за ураганного ветра в аэропорту Амстердама Schiphol были отменены 75 рейсов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бабье лето пришло в Беларусь: 9 сентября обещают до плюс 29 градусов тепла
Бабье лето пришло в Беларусь: 9 сентября обещают до плюс 29 градусов тепла
Ливни, порывистый ветер и даже локальные наводнения: как ночью в Беларуси спасатели справлялись с огромным количеством воды?
Ливни, порывистый ветер и даже локальные наводнения: как ночью в Беларуси спасатели справлялись с огромным количеством воды?
«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017
«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017
Фото: Елизавета Шкет
Грозовые тучи и упавшие деревья: десять фото непогоды в Минске 4 сентября
Ливни, грозы и шквалистый ветер: на 5 сентября объявлен оранжевый уровень опасности
Ливни, грозы и шквалистый ветер: на 5 сентября объявлен оранжевый уровень опасности
Сильный ветер опрокинул остановку в Минске, три человека госпитализированы
Температура понизится резко и значительно: о погоде на неделю
Температура понизится резко и значительно: о погоде на неделю
В начале недели синоптики обещают дожди, но все еще теплую погоду
В начале недели синоптики обещают дожди, но все еще теплую погоду
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru