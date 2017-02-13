новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения

13.02.2017 - 13:24

Новости США. Немедленная эвакуация объявлена в американском штате Калифорния из-за разрушения плотины. Это случилось в городе Орвилл. Также опасной зоной объявлены по меньшей мере еще 8 населенных пунктов, в которых проживает около 130 тысяч человек.

Причиной ЧП стали обильные дожди, которые привели к повреждению основного, а затем вспомогательного водосброса. 230-метровая плотина считается самой высокой из подобных сооружений в США. Объем воды в озере, которое она сдерживает, – почти 4,5 миллиарда кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Из-за халатного проведения земляных работ 15 домов в Воложинском районе остались без газа
Из-за халатного проведения земляных работ 15 домов в Воложинском районе остались без газа
Авария на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе: МЧС продолжает ликвидацию
Авария на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе: МЧС продолжает ликвидацию
В Великобритании мост обрушился на проезжавший под ним грузовик
В Великобритании мост обрушился на проезжавший под ним грузовик: пострадал водитель
На автомагистрали в Баварии обрушилась одна из секций моста
На автомагистрали в Баварии обрушилась одна из секций моста: 2 человека погибли, 6 ранены
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь
Экологический фон в Гродненской области абсолютно нормальный – глава СК о последствиях ЧП на «ГродноАзот»
МЧС о пожаре на «Гродно Азот»
МЧС о пожаре на «Гродно Азот»: «Угрозы для работников предприятия и жителей города нет»
ЧП на «ГродноАзот»: двое рабочих погибли из-за отравления ядовитыми парами
ЧП на «ГродноАзот»: двое рабочих погибли из-за отравления ядовитыми парами
Обрушение строящейся станции метро в Южной Корее: погибли 4 человека, около 10 пострадали
Обрушение строящейся станции метро в Южной Корее: погибли 4 человека, около 10 пострадали
Все новости по теме Техногенные катастрофы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru