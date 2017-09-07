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Из-за загрязнения воды в реках Уса и Большое Устье погибла рыба: виновник – предприятие в Дзержинском районе

07.09.2017 - 16:43

Новости Беларуси. В Минской области начат административный процесс в отношении виновных в загрязнении рек Уса и Большое Устье. О том, что вода в них стала фиолетового цвета и начала гибнуть рыба, первыми забили тревогу жители Дзержинского и Узденского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ситуацию контролируют специалисты инспекции охраны животного и растительного мира, областного комитета природных ресурсов и управления МЧС. Взяты пробы воды из загрязненных рек. Уже установлены и виновные в экологическом бедствии местного масштаба.

Максим Лысенко, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В результате обильных дождевых осадков в одном из сельскохозяйственных предприятий Дзержинского района произошло переполнение чека свинокомплекса. В результате чего сточные воды далее попали в реку Уса.   

Сброс опасных веществ в реку сейчас прекращен. Контроль за состоянием воды продолжится.

Из-за загрязнения воды в реках Уса и Большое Устье погибла рыба: виновник – предприятие в Дзержинском районе

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