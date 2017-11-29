Из-за закрытия аэропорта пострадали порядка 60 тысяч иностранцев: что происходит сейчас на Бали

Новости Беларуси. Аэропорт на Бали закрыли еще на сутки. Таким образом, за два дня отменено уже свыше 900 полетов, почти 400 из них – международные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого на курорте скопились тысячи туристов, которые не могут улететь на родину, в том числе наши соотечественники. Так или иначе, из-за закрытия аэропорта пострадали порядка 60 тысяч иностранцев. Тем, кто не может вылететь с курорта, предлагают альтернативные маршруты на паромах.

Извержение Агунга – уже второе за неделю – произошло 26 ноября.

Из-за облака вулканического пепла власти Индонезии повысили уровень угрозы до максимального по 4-балльной шкале. К разбушевавшемуся исполину запрещено подходить на расстояние ближе 8, а местами и 10 километров. Новое извержение может начаться в любую минуту.

В связи с нарушением туристического потока, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников, туротрасль Бали понесет огромные убытки.