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Избавиться от оружия добровольно. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители

03.04.2017 - 08:33

Новости Беларуси. Уйти от ответственности уголовной и административной. Операцию «Арсенал» 3 апреля начали белорусские правоохранители. В случае добровольного избавления от оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граждане могут уйти от наказания, предусмотренного законом.

Также анонимно можно сообщать об известных фактах незаконного хранения оружия. Звонок примут по телефону 102. Здесь также можно получить информацию о порядке добровольной сдачи небезопасных предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пистолет

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