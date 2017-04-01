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Избегающее поведение. Что это и о каких психологических проблемах говорит?

01.04.2017 - 21:08

Новости Беларуси. По каким поводам обращаются пациенты к психотерапевтам, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Большой город и человек, который в нём живёт. Масса каких-то раздражающих факторов: стресс, страхи, тревожности. К Вам, наверняка, часто обращаются минчане за помощью. А какова пятёрка проблем, с которыми к Вам обращаются люди? 

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:
Самые простые проблемы, если говорить о детях, о подростках – это нарушение адаптации, то есть, нарушение поведения. Либо в школе, либо в детском саду, либо среди общения. Допустим, можно сказать, что самая главная защитная реакция психологическая – это избегающее поведение.

То есть, когда мы напряжены, когда устали, нам хочется меньше бывать в обществе.

То есть, меньше общаться. И тогда становится основным характерным моментом это избегающее поведение. То есть, когда человек прячется в свою раковину: «Мой дом – моя крепость». То есть, это начинаются проблемы, допустим, в общении со сверстниками или, наоборот, сейчас очень часто такой проблемой является общение с Интернетом. Поэтому общение нарушается и человек замыкается. И, естественно, это сказывается на его поведении. И родственники бьют тревогу. Либо это – компьютерная зависимость, либо он не хочет есть, не хочет спать, не хочет выходить, допустим, на занятия, или забрасывает свои занятия. То есть, вот это – одно из часто таких встречающихся нарушений поведения – избегающее поведение или депрессивное поведение. Но о депрессии нужно очень аккуратно говорить, потому что, как правило, депрессии тут не бывает, а больше тут тревожность, либо тревожно-депрессивное расстройство. А чистая депрессия – это, когда уже человек, вообще, ничего не делает.     

Олег Степанюк:
Правильно ли я Вас понимаю, что основная проблема – это нарушение коммуникации?

Инна Третьяк:
Да. Это называется нарушением процессов адаптации в обществе. 

Психотерапевт Инна Третьяк: «Не надо ничего усложнять, заморачиваться, надо просто жить»

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