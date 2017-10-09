новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Избушка на курьих ножках и уникальная коллекция открыток: один день с почтальоном Алефтиной Рябцевой

09.10.2017 - 14:50

Алефтина Валентиновна вот уже 20 лет доставляет жителям деревни Старое Село благие весточки от родных и свежие новости.

И хоть работа начинается в 11 часов, Алефтина Валентиновна приходит всегда на полчаса раньше. Берёт свой «ходовик» – журнал подписчиков – и составляет маршрут доставки. А на пути почтальона немало деревень. За день она проходит около 10 км. Но это расстояние в радость, хоть на её плечах 7 кг. Долгожданных новостей.  

В деревне почтальон первый гость. А для некотрых – уже родственник. На участке много пожилых людей, которым Алефтина Валентиновна приносит пенсию, помогает оплачивать коммунальные услуги и телефон. Она выслушает каждого и поможет советом. Померяет давление и принесёт воду, если нужно.

Она смеется, что с таким темпом никакой фитнес-центр ей не нужен. А праздничные дни дня неё – праздник вдвойне. Ведь из её рук люди получают подарки из Латвии, России, Украины.

Человек красив своими поступками. Родной двор почтальона – ещё одно тому подтверждение. Посреди цветовной поляны стоит избушка на курьих ножках, а рядом – сказочный гномик, которого она купила за премию, полученную в конкурсе профессионального мастерства.

Здесь всё согревает душу. А в домашнем альбоме – уникальная коллекция старых почтовых открыток, которая передалась Алефтине Валентиновне на память от мамы.

Будьте щедрыми, как наша героиня, и любите жизнь. Это так здорово – знать, что ты нужен. Знать, что тебя ждут.

Валентина Рябцева

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кто качественнее и быстрее: белорусская команда в октябре поедет на WorldSkills в Абу-Даби
Кто качественнее и быстрее: белорусская команда в октябре поедет на WorldSkills в Абу-Даби
Илья Макейчук
Илья Макейчик стал лучшим водителем троллейбуса в конкурсе «Минский мастер 2017»
День танкиста отметят в Беларуси 10 сентября
Олег Маринич, Андрей Лис
День шахтёра отметят в Беларуси 27 августа
Международный день светофора – 5 августа
Елена Акимова
Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017» среди крановщиков на СТВ
Джон Росмэн
Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?
Сергей Горбачевский, директор сельскохозяйственного предприятия: Хочется работать и поднимать сельское хозяйство!
Все новости по теме Профессии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru