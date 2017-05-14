новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве

14.05.2017 - 13:27

Новости Беларуси. В Могилеве издано уникальное издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения. Впервые в обобщенном виде альбом представляет фотографии страниц, вкладок, титульных листов книг с почти полувековой историей. Часть из них создал Спиридон Соболь – последователь Франциска Скорины. Четыре столетия назад он основал в Могилеве свою школу печатной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Пушкин, историк:
Спірыдон Собаль гэта спадчына не толькі магилеўцаў, але і ўсіх усходніх славян. Гэта быў чалавек, які спрычыніўся да кнігадрукавання ва Украіне, потым у Малдавіі, у сённяшняй Расіі, але ў першую чаргу тут, у нас, у Беларусі.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
У гісторыі магілёўскага кнігадруку было немала белых плямаў. І дзякуючы намаганням выдаўцоў, гісторыкаў, краязнаўцаў, нам удалося сабраць у адно выданне багацейшы матэрыял.

Фото-энциклопедию об истории могилевской книги можно найти в библиотеках и книжных магазинах. Пока это первое издание, посвященное книгопечатанию отдельного региона страны.

Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Начало эпохи книги в фотографиях: презентована книга книга «Спірыдон Собаль і вытокі Магілёўскага кнігадруку»
Начало эпохи книги в фотографиях: презентована книга книга «Спірыдон Собаль і вытокі Магілёўскага кнігадруку»
Книга «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка» презентована в Минске
Судьба и творческое наследие первопечатника: книга «Франциск Скорина. Из славного города Полоцка» презентована в Минске
Уникальные очерки о Франциске Скорины: книгу о первопечатнике презентуют 3 мая в Национальной библиотеке
Уникальные очерки о Франциске Скорины: книгу о первопечатнике презентуют 3 мая в Национальной библиотеке
Книгу о традициях пострадавших от трагедии на ЧАЭС регионах презентовали в Минске
Книгу о традициях пострадавших от трагедии на ЧАЭС регионах презентовали в Минске
«Гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні». Достижения Беларуси будут описаны в многотомном издании
«Гэта кнігі, якія сцвярджаюць гонар за краіну на сусветным узроўні». Достижения Беларуси будут описаны в многотомном издании
Книга «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет» презентована в Минске
Сенсации и новые факты. Книга «Русской Библии Франциска Скорины – 500 лет» презентована в Минске
Белорусский павильон, посвященный 500-летию нашего книгопечатания, открылся на книжной выставке в Париже
Белорусский павильон, посвященный 500-летию нашего книгопечатания, открылся на книжной выставке в Париже
Академия наук Беларуси
Книгу о Беларуси, посвященную итогам развития страны за 25 лет, издадут по поручению Президента
Все новости по теме Книги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru