Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» отмечает 50-летие

Новости Беларуси. Полвека отмечает 7 февраля издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки». Беларусь историческая, культурная и даже спортивная – за 50 лет из этой книжной кузницы в свет вышло около 2 тысяч трудов. Сотни изданий ежегодно.

Сразу серию сборников готовят и в 2017 году, к 500-летию белорусского книгопечатания. Еще один трудоемкий проект (ему уже 10 лет) – это «Города и деревни Беларуси». Накануне юбилея вышла первая из трех (всего будет 15) книг о Минской области. Впрочем, в век высоких технологий в издательстве готовят и проект электронной энциклопедии нашей страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Мы в этом году отмечаем 500-летие начала белорусского и восточноевропейского книгопечатания благодаря нашему земляку Франциску Скорине. 500 лет, но книга осталась. Пытаемся привнести современные тенденции и в подачу, и в оформление энциклопедической книги. Фотография, инфографика. Она должна конкурировать.

Добавим, на создание одной энциклопедии порой уходит целый год. Сегодня в издательстве работают сразу 4 специализированные редакции, есть библиотека и научно-информационная база.