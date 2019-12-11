Изменения в Конституции Беларуси: какие и зачем нужны? 2 мнения экспертов
Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».
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– «У нас основной закон, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, выполняет, на сегодняшний день, сдерживающую роль»
– «Нам нужна своя конституция, которая будет ориентироваться именно на белорусов, как граждан независимого государства»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мне здаецца, адна з важнейшых задач, пра якую сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да 7-га склікання, і да членаў Савета Рэспублікі, і да дэпутатаў – гэта была праблема, звязаная з тым, што нам выпаў вялізарны гонар па ўдасканаленню важнейшага закона, асноўнага закона – канстытуцыі нашай краіны. Як Вы бачыце тыя канстытуцыйныя змены, якіы могуць быць, і якія мы можам з вамі на працягу гэтага склікання... Тым больш што Прэзідэнт яшчэ раз выразна падкрэсліў, зрабіў акцэнт, першы ряз гэта была зроблена на Пасланні Прэзідэнтскім. Так што гэта самыя сур’ёзныя рэчы.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Игорь Александрович, вы совершенно верно расставили акценты. Действительно, Президент сказал о том, что у общества уже созрел запрос на изменение основного закона страны. С чем это связано: конституция – это общественный договор, носящий политико-правовую форму. И этот общественный договор, он должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития всех институтов, общества и государства на ближайшие десятилетия вперёд. А не застывшим артефактом правовых идей ушедшего тысячелетия. И применительно к нашей стране, и Вы сделали на этом акцент, начало и середина 90-ых годов – это этап становления государственных институтов молодого сувереннного государства, которое в очень непростой обстановке создавало свою государственность. Развал, геополитическая катастрофа, развал Советского Союза, необходимость найти свою модель общественную государственного развития. И это всё обусловило, естественно, и структурирование основного закона страны в начале и середине 90-ых годов. Но прошло 25 лет. Мир не стоит на месте. Общественные отношения изменяются. Более того, я вам хочу сказать, что сегодня бурное развитие научно-технического прогресса, цифровизации общества, современных информационных технологий очень серьёзно расширило линейку источников права, принесло в гражданский хозяйственный оборот новые понятия и категории.
Получается совершенно парадоксальная ситуация. У нас отраслевое законодательство опережает нормы основного закона страны. Потому что ни о какой системе цифровых прав в нынешней редакции основного закона вы не найдёте упоминания, и это объективно, логично вытекает из того что, конституция принималась ещё в прошлом тысячелетии.
Соответственно, у нас основной закон страны, вместо того чтобы давать драйв развитию общественных отношений, он выполняет, к сожалению, на сегодняшний день, сдерживающую роль. Посмотрите, на сегодняшний день, в той же Российской Федерации – не самой продвинутой, кстати, на сегодняшний день, с точки зрения современных информационных технологий: Только за первую половину 2019 года, по данным статистики, на 38% сократилось на рынке труда продавцов-консультантов – за счёт того, что были в крупных сетевых торговых центрах поставлены кассы самообслуживания. И это фундаментальное право на труд. И как наша конституция сможет гарантировать нашим гражданам, по мере того как будут разиваться эти информационные технологии – они развиваются очень бурно и очень быстро, – как мы сможем гарантировать нашим гражданам конституционные права и свободы, если это не будет заложено в рамках основного закона?
Игорь Марзалюк:
Какие ещё пункты могут появиться в конституции?
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Очень важно, что та конституция, которой мы пользуемся сегодня, она была ориентирована на граждан постсоветсткого государства. Прошло время, и мы уже не советские граждане. Мы уважаем Советский Союз, мы помним самое лучшее, мы самое лучшее взяли. Но мы уже – граждане независимого государства. И, соответственно, нам нужна своя конституция, которая будет ориентироваться именно на белорусов, как граждан независимого государства.
Александр Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдём путём внесения правок
Новости Беларуси. Верховенство закона, соблюдение его норм и принципов на всех уровнях – признак высокоразвитого государства. Об этом 31 мая говорили во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с главами зарубежных конституционных судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся в рамках международной конференции, которая приручена к 25-летию белорусской Конституции. Естественно, беседа коснулась основного закона. Глава государства подчеркнул: документ в нынешней редакции принимался в непростое для страны время и полностью отвечал тем реалиям. Сегодня необходимо признать: нормативный акт требует серьезной доработки.
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Это будет новый документ или Беларусь пойдет по американскому пути? Решение еще не принято. Единственное условие: все изменения должны отвечать интересам нашей страны на современном этапе развития. Корреспондент Евгений Горин с подробностями.
Когда в одном месте собираются главы конституционных судов из более чем десятка стран, жди чего-нибудь интересного. Минск стал площадкой для диалога самых разных правовых систем благодаря юбилею Конституции Беларуси. 25 лет, четверть века – знаковый рубеж для молодого независимого государства. Время и подвести итоги, и найти, что можно и нужно улучшить в документе, определяющем порядок жизни в любом государстве, чтобы просто не отстать.
Вообще, для Беларуси этот год – особый. Конституционный суд – ровесник главного документа страны. Это же еще и четверть века институту президентства, плюс впереди выборы в парламент. Много работы. Беларусь в этом смысле старается ориентироваться на положительный международный опыт. Брать все лучшее.
Встреча высоких зарубежных гостей – повод формальный. Но почему бы не обсудить с профессионалами вполне конкретные вещи? Сегодня только ленивый не говорит, что в Беларуси назрела конституционная модернизация.
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Кстати, международный форум в Минске по конституционному развитию объединил же два вектора – евроазиатский и европейский. Беларусь как мост между двумя мирами – отличный пример того, как меняется впечатление о стране, когда иностранцы приезжают и знакомятся с белорусами без посредников или чтения статей в интернете. Вот и встреча во Дворце Независимости прошла в самой доброжелательной обстановке.
Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир, первый заместитель председателя Венецианской комиссии:
Я уже трижды была в Беларуси. В первый раз – 15 лет назад. Имела возможность вести интересные беседы со многими. Белорусы действительно очень добрые и гостеприимные. И великолепные переговорщики.
Судьбы наших народов взаимосвязаны, говорит предстательница венецианского суда и уроженка Исландии, вспоминая своего соотечественника, известного в Беларуси как Торвальд Вандроўнік. Более 1000 лет назад он в Полоцке распространял христианство – вот вам и исландский след в Беларуси, и общие связи.
Ну а несколько лет назад в Исландии прошел уникальный эксперимент. Граждане приняли участие в так называемом краудсорсинге проекта Конституции. Создавали ее, так сказать, всей страной. Силами не политиков, а комиссией из обычных граждан. Когда документ получит силу – вопрос. Но этот опыт до сих пор предмет лекций для политических и социальных институтов. Совершенствование конституций – процесс естественный и необходимый.
Кайрат Мами, председатель Конституционного суда Казахстана:
Конституция должна быть консервативной, постоянной. Но, тем не менее, конституция – это не застывший организм. Если конституция где-то отстает от жизни, возникает необходимость в ее изменении либо пересмотре. Такая комиссия, как я понял, работает уже в вашей республике, и разговор мы вели оптом по этим вопросам.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Глава государства уже обозначил определенное видение изменений. В определенной мере необходимо усовершенствовать государственный механизм власти, чтобы все ветви власти активно исполняли свои функции. Для этого необходимо на конституционном уровне сделать определенное перераспределение полномочий и для правительства, и для парламента.
Как основной закон Конституция – своего рода критерий цивилизованности общества, от политической культуры до социальной и духовной. Именно поэтому президенты дают присягу на этом документе. Она лежит в каждом книжном и является определяющим для правовой жизни страны. Страны, которая хочет быть мирной и жить в мире со всеми – тем более, с соседями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы, прежде всего политики, довлеем над законом, над правовыми актами, которые признаны в мире на межгосударственном уровне, над теми соглашениями, которые заключены и имеют силу законов в тех или иных государствах, становится очень плохо. Это конфликты, это войны (слава богу, пока еще локальные в том или ином регионе). Но все мы убеждены: если так пойдет дальше, мы придем к новой мировой войне. Думаю, что это будет последняя война. Поэтому надо соблюдать право международное, и надо соблюдать законы внутренние.
Беларусь не просто к этому готова, а призывает всегда к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире были покой и стабильность.
Вы знаете, что сейчас у нас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития именно в связи с тем, что жизнь идет бурно. Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим.
В нашем Конституционном суде, пусть он немногочисленный, работают исключительные профессионалы – практики, теоретики. Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь – знают, чего требует от нас сегодня народ. Поэтому думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдем, как у вас принято говорить, по-моему, американским путем внесения поправок в существующую Конституцию.