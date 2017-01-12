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Измененные правила приема в ввузы и ссузы Беларуси опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале

12.01.2017 - 10:20

Новости Беларуси. Появились в открытом доступе. Измененные правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси официально опубликованы 12 января на Национальном правовом Интернет-портале.

Указ Президента предусматривает возможность сдачи тестирования по четырем предметам, расширяет срок действия сертификатов ЦТ, кроме того станет больше резервных дней для его сдачи. Вводятся и льготы для профильных педагогических классов при поступлении на соответствующие специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Измененные правила приема в ввузы и ссузы Беларуси опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале

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