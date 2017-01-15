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Изобрел велосипед и сельхозтехнику: мастер из Дрогичинского района нашел себя, несмотря на инвалидность

15.01.2017 - 16:24

Новости Беларуси. Возможности безграничны. Это на своем примере доказал герой сюжета. Житель Дрогичинского района Андрей Король, несмотря на инвалидность, собирает технику для себя и своих соседей. Из металлолома он соорудил мини-трактор, станок для обмолота кукурузы и многое другое. А пока изобретениями пользуется вся деревня, конструктор-любитель мечтает поднять в небо небольшой самолет.

Этот минитрактор сельский умелец Андрей Король собрал из груды металлолома. Двигатель привезли друзья, а остальное – дело техники и времени. Из собственной мастерской он не выходил целый месяц.

Андрей Король, конструктор-любитель:
Металлолом лежал. Посмотрел, что пригодный для трактора. Приделал и поехал трактор.

Несколько лет назад Андрей попал в страшное ДТП. Из-за черепно-мозговой травмы долгое время был прикован к больничной койке. Жизнь в четырех стенах – вот прогноз врачей. Удивительно, но после двух операций мозг молодого человека начал работать еще лучше.

Лидия Король, мама:
Уже трактор, велосипед сделал, а потом кукурузу вылущивать, а то кроликов много.

Иван Млынец, сосед:
Дружный. Поможет всегда, никогда не откажет. Я тут по соседству живу. С такого возраста знаю.

Передвигаться на обычном велосипеде Кулибину из глубинки мешают последствия травмы. А вот на таком, усовершенствованном, можно легко добираться даже на рыбалку и за грибами. Кстати, корзины для них тоже сделаны собственными руками.

Андрей Король, конструктор-любитель:
Трубка с зубчиками, она обдирает семена.

А еще станок для обработки початков кукурузы и другая домашняя утварь. Этими изобретениями и поделками пользуются и односельчане.

Из, казалось бы, отработанных деталей настоящий автопарк, а также мечта – смастерить небольшой самолет. Чтобы доказать на деле: возможности безграничны.

Андрей Король, конструктор-любитель

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