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Известный белорусский теннисист Максим Мирный: о церемонии открытия матча Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия

07.04.2017 - 11:00

Уже через несколько часов в столичном Дворце спорта состоится церемония открытия матча Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия, и сразу же представители команды Беларуси проведут две встречи в одиночном разряде.

В субботу пройдет парная встреча. В воскресенье – два матча в одиночном разряде. Представлять нашу команду будут Максим Мирный, Егор Герасимов, Илья Ивашко и Ярослав Шило. Капитан команды – Владимир Волчков. В преддверии матча к нам в гости заглянул самый известный белорусский теннисист – Максим Мирный.

Максим Мирный

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