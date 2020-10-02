Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси
Новости Беларуси. Европейские санкции против Беларуси прокомментировал политолог, журналист-международник Александр Рар. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Рар, журналист-международник (Германия):
Это не первые санкции, которые налагают на Беларусь за последние два десятилетия. Мне кажется, что во многом это повторяется, эту историю мы уже проходили. Я не думаю, что эти санкции можно назвать жесткими.
Неприятно для определенных людей, что ними затронуты, но экономические санкции или финансовые санкции против Беларуси Европейский союз не выдвигает. Мне кажется, что Европейский союз в первую очередь хочет показать, продемонстрировать, что он поддерживает эту политику либеральных ценностей, что внешняя политика Европейского союза должна быть направлена именно на эти ценности. И если в Европейском союзе кажется, в Беларуси их нарушают, то следуют санкции. Но не более этого.
Мне кажется, что идея в Брюсселе, в Париже или в Берлине, если можно сказать, такая, чтобы подтолкнуть Президента Лукашенко к каким-то переговорам с оппозицией или с общественностью. Насколько Президент готов на это пойти под давлением Запада – это, конечно, другой вопрос. Но мне кажется, что мы, слава богу, не попали в такое геополитическое противостояние Запад – Россия на территории Беларуси, как это происходило шесть лет тому назад в соседней стране, в Украине.
Андрей Савиных: ситуация в Закавказье является уроком и для других стран, в том числе для Беларуси
Новости Беларуси. Ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе, является уроком для других стран. Такое мнение 2 октября высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вне всякого сомнения, та ситуация, которая происходит сейчас в Закавказье, является уроком, может быть, и для других стран, в том числе и для Беларуси.
Она говорит о чем: что выйти на конфликт, создать зону разъединения, недоверия, зону, где проливается кровь – легко. Гораздо сложнее потом урегулировать возникшие проблемы, гораздо сложнее эту пропасть устранить. Поэтому это для всех должно стать первым уроком: никогда не доводите дело до беды, до конфликта. Каждый раз старайтесь находить взаимопонимание, находить пути консолидации. И тогда и в регионе, и в стране все будет хорошо.