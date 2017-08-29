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Изъято около 27 кг наркотических веществ и более 200 кг прикурсоров: в Беларуси пресечен канал поставки метадона

29.08.2017 - 13:29

Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси и России пресекли канал поставки метадона. Спецоперация была проведена в Подмосковье, где организатор группировки арендовал частный дом и оборудовал его под лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что наркотики, произведенные в Подмосковье, злоумышленники распространяли на черном рынке в особо крупных размерах.

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В ходе операции было изъято около 27 кг наркотических веществ и более 200 кг прикурсоров. Это одна из самых крупных партий, которая была задержана у фигурантов. В настоящее время устанавливаются иные участники данной преступной группы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Злоумышленники находятся под стражей. Ведется следствие.

Изъято около 27 кг наркотических веществ и более 200 кг прикурсоров: в Беларуси пресечен канал поставки метадона

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