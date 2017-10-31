новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

К 25-летию МТРК «Мир» выпустили почтовую марку

31.10.2017 - 13:47

Новости Беларуси. На долгую память…К юбилею телерадиокомпании «Мир» в обращение выпущена специальная почтовая марка. В ее основе – логотип 25-летия компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Беларуси, России и Казахстана. По замыслу организаторов, такая юбилейная марка должна облететь весь мир. Такая амбициозная цель соответствует и творческим задачам телеканала. К 2022 году «Мир» планирует перейти в формат сверхвысокой четкости.

Владимир Перцов, директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь:
Мы внедряем технологию 4К, чтобы зрители, имеющие современные телеприемники, могли смотреть и события стран Содружества, и художественные произведения, и игровые программы в этом замечательном качестве. Таких телеприемников продается все больше. Со следующего года во многих странах СНГ будет запрещено производство, а также ввоз и продажа телеприемников, не поддерживающих кодеки высокой четкости. Мы идем в ногу со временем.

Телерадиокомпания была создана в 1992 году решением глав государств СНГ. Сегодня этот информационный проект объединяет населения всех стран бывшего Советского Союза и вещает в четырех часовых поясах.

К 25-летию МТРК «Мир» выпустили почтовую марку

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СТВ – это статус, который обязывает быть лучшим! Анатолий Ярморленко поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Игорь Квашевич
Всё, что создано на СТВ - это история! Игорь Квашевич поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Саша Немо
Мы встали на новую ступеньку профессионализма: Саша Немо поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Первый четкий канал в Беларуси: телеканал СТВ перешёл на формат HD
Подготовка к 1000-летию Бреста, литературная трилогия и белорусские хиты в новой аранжировке: что покажет СТВ в новом ТВ-сезоне
3 условия, чтобы смотреть телеканал СТВ в HD-формате
«Мы так похожи»: как снимали имиджевые ролики для перехода на HD-формат
Константин Авраменко
Телеканал СТВ перешел на формат HD: что такое высококачественное изображение и какие у него плюсы?
Все новости по теме Телевидение в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru