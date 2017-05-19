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К 25-летию суверенной дипломатии: конференция «Минский диалог» пройдет 19 мая в Минске

19.05.2017 - 09:08

Новости Беларуси. 25 лет суверенной дипломатии. Как складывалась белорусская внешняя политика за последние четверть века, в чем ее основные достижения? Эти и другие темы объединят 19 мая в Минске экспертов, ученых и дипломатов. Эта дата- – хороший повод оценить, что было сделано, а что еще предстоит. Конференция «Минский диалог» соберет под одной крышей весь цвет дипломатической службы разных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Падчас дыскусіі будзе разгледжана шырокае кола пытанняў: ад зараджэння суверэннай знешняй палітыкі Беларусі, развіцця адносін з асноўнымі знешнепалітычнымі партнёрамі да праблем канцэптуалізацыі сучаснай знешняй палітыкі нашай краіны і рэагавання на пагрозы сусветнай і рэгіянальнай бяспекі.

За четверть века Минск установил и восстановил дипотношения с государствами по всему земному шару – всего 174 страны. Более того голос Беларуси звучит и со многих мировых трибун – ОБСЕ, ШОС, ОДКБ. Все это достижения уже независимой белорусской внешней политики, которая в последние годы заметно прибавила: восстановление крепких отношений с ЕС, и, пожалуй, главная дипломатическая виктория – «минские соглашения» по Украине.

К 25-летию суверенной дипломатии: конференция «Минский диалог» пройдет 19 мая в Минске

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