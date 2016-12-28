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К 5 годам колонии приговорен экс-руководитель организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслав Давыдович

28.12.2016 - 13:26

Новости Беларуси. Минский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы Вячеслава Давыдовича. Бывший руководитель международной благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» проходил сразу по пяти статьям уголовного кодекса Беларуси. Самая резонансная – насильственное действие сексуального характера, совершенное в отношении малолетнего.

Впрочем, осудили Давыдовича только по двум статьям – за неимением доказательств суд снял остальные обвинения. Отбывать наказания его направят в колонию общего режима. При этом мужчина будет находиться в тюрьме меньше пяти лет – он уже находится в заключении два года за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кротов, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:
Приговор считаем законным, обоснованным. Менялся один состав преступления, по которому действия были переквалифицированы на другое преступление, также против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которое Давыдович осужден. Было принято решение об отказе от обвинения по ряду составов, которые вменялись Давыдовичу, поскольку на судебном заседании было установлено отсутствие составов данных преступлений.

Суд

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