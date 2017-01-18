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К Крещению готовы: брестские военнослужащие соорудили на территории части купель

18.01.2017 - 09:00

Новости Беларуси. По всей стране готовят специальные купели к Крещению. Этот праздник православные отметят 19 января. По преданию, окунувшиеся в прорубь, верующие смывают старые грехи и получают иммунитет от новых.

Крещенские традиции чтут и в армии. Так, в брестской десантно-штурмовой бригаде к обряду купания уже все готово. Военнослужащие инженерно-саперного отделения соорудили прорубь в виде креста прямо на территории части, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Злобич, командир инженерно-саперного отделения:
Я считаю, каждый человек должен преодолеть свой страх перед морозом, перед водой – не бояться ничего. В Крещение, зимой, пойти искупнуться. Укрепить свое здоровье, свой дух и также боевой дух каждого военного и десантника, чтобы мог защищать дальше свою родину.

К Крещению готовы: брестские военнослужащие соорудили на территории части купель

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