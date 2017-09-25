новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«К нам очень часто поступают звонки, что ходит ребёнок, бабушка громко слушает телевизор»: проблемные соседи – обращаться в милицию или в ЖЭС?

25.09.2017 - 19:51

Новости Беларуси. Куда жаловаться, если соседи доставляют неудобства, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:
К нам очень часто поступают телефонные звонки, что ходит ребёнок, бабушка громко слушает телевизор. Конечно же, в милицию можно обратиться по любому вопросу и мы этот звонок примем, но хотелось бы, чтобы к нам звонки поступали, когда, действительно, ситуация выходит за рамки квартиры, когда люди понимают, что может случиться что-то страшное, либо, вообще, невозможно как-то утихомирить тех, кто живёт снизу или сверху, или сбоку.

То есть, наша задача: выбыть и пресечь ту ситуацию, когда есть нарушение общественного порядка.

Фактически, громко работающий телевизор, по мнению одинокой женщины – безусловно, нарушение общественного порядка.

Сергей Красуцкий:
Абсолютно верно. И я говорю, что к нам такие телефонные звонки очень часто поступают. И людей можно понять, в определённой степени, особенно, ночью, когда, вроде бы, просто громкий разговор, и всё это происходит иногда из-за того, что все мы понимаем, в каких домах живём – где слышно, как хлопает дверь или что льётся вода. И здесь, всё-таки, законодатель, наверное, правильно разделил – что мы занимаемся той частью, которая, когда это есть, проблема для многих людей. Местные власти или, в их лице, эксплуатирующая организация занимаются теми вопросами, когда сверлят дома, когда, не слишком нарушая общественный порядок, играет музыка.

Для большинства людей эта грань – тонкая.

Сергей Красуцкий:
Абсолютно правильно. Но я хочу сказать, что даже, если это – тонкая грань, к нам обратятся – мы в том случае, когда это относится не к нашей компетенции, мы всё равно эту информацию передадим, и будет вестись процесс, как это предполагается по закону.   

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»
МВД о соседях-дебоширах: «У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник машины. Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения?»
«Если речь идёт о собственнике жилого помещения, процедура практически невыполнимая»: можно ли выселить проблемного соседа?
МВД: «В любом случае, если нарушен жильцами общественный порядок, обращаться необходимо в органы внутренних дел»
Современные Плюшкины, любители выпить или устроить пожар: какие «замечательные соседи» могут обитать у вас за стенкой
Современные Плюшкины, любители выпить или устроить пожар: какие «замечательные соседи» могут обитать у вас за стенкой
Грязь, моча и мошки: в минской квартире сидит собака без выгула, всё течёт на соседей с младенцем
«С помойки собирает весь хлам и каждый день по 5 сумок тащит»: как бороться со зловонными соседями?
«В нашем доме поселился…»: сосед-вуайерист пугает минчанку
Все новости по теме Соседи
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru