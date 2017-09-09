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«К нему ползут, как муравьи» и «Безумно заинтересованный человек»: что говорят коллеги о «Минчанине года» Викторе Бабарикине

09.09.2017 - 22:05

Виктор Владимирович Бабарикин стал «Минчанином года» в области культуры, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Среди его заслуг – создание высокохудожественных музыкальных и концертных программ, популяризация белорусской культуры, значимый личный вклад в культурное развитие Минска.
Виктор Бабарикин, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Стараемся так создавать свою программу, чтобы у нас не было пустых залов. Скажу Вам правду: сейчас нет такой роскоши – играть для себя. Потому что изначально, когда я учился в консерватории, нас обучали тому, чтобы мы хорошо исполняли музыку. Конечно, мы воспитаны на Чайковском, на Рахманинове, на Моцарте.

Но, если я сделаю концерт Игоря Стравинского – будет пустой зал.

Поэтому, конечно, мы делаем музыку, доступную для всех. У нас оркестр, можно сказать, популярной музыки. То есть, мы исполняем – если симфоническую музыку, то она очень известная. Наше предназначение – это, конечно же, не только музыка для развлечения, но и музыка, которая вызывает чувства, эмоции.  

Зарубежные коллеги отмечают удивительную чистоту звучания оркестра.

За последний год коллективом было подготовлено и представлено слушателям более 20 новых разножанровых концертных программ. С участием как белорусских, так и зарубежных исполнителей. Работа дирижёра – тонка. Словно маяк, он направляет каждый инструмент, создавая единое дыхание океана оркестра. У Виктора Владимировича это получается, по-настоящему, талантливо. А его коллеги искренне рады возможности творить вместе.
Анна Миркас, концертмейстер группы вторых скрипок Президентского оркестра Республики Беларусь:
Безумно заинтересованный человек и постоянно ищущий что-то новое. Он очень весёлый, любит пошутить.
Наталья Муравьёва, костюмер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Человек он очень добрый, очень требовательный. Когда он приходит на работу, к нему череда – он всех вызывает, к нему ползут, как муравьи.

Одни заходят, другие выходят.

Поэтому всегда у него, как бы, порядок.   

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