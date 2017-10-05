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Кадзуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

05.10.2017 - 14:05

Новости мира. В четвертый день Нобелевской недели был оглашен лауреат премии в области литературы.

Им стал 62-летний Кадзуо Исигуро – британский писатель японского происхождения.

В заявлении Нобелевского комитета отмечено, что Исигуро в своих произведениях обнажает скрытую за иллюзорными представлениями о мире бездну.

Семья Кадзуо Исигуро переехала в Великобританию, когда мальчику было пять лет. По самому известному роману Кадзуо Исигуро «Остаток дня» (1989) был снят фильм с Энтони Хопкинсом в роли дворецкого Стивенса.

Произведения Кадзуо Исигуро больше всего связаны с темами памяти, времени и самообмана. Кадзуо Исигуро написал восемь книг, а также сценарии для кино и телевидения.

В минувшем году победителем премии стал музыкант Боб Дилан.

По словам лауреата, он потерял дар речи, когда узнал о своей победе – здесь подробнее.

По информации Нобелевского комитета, с 1901 по 2016 год премии в данной области были удостоены 109 человек, среди них 14 женщин. Средний возраст лауреатов премии по литературе – 65 лет.

Как и в предыдущие годы основным претендентом на звание Нобелевского лауреата букмекеры называли Харуки Мураками.

В рамках недели вручения Нобелевских премий уже были присуждены награды в области медицины, физики и химии.

Фото: twitter.com/NobelPrize

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