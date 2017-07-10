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Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню: легендарному белорусскому космонавту 75

10.07.2017 - 21:52

Новости Беларуси. Первому белорусскому космонавту Петру Климуку 10 июля исполнилось 75, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 «Так стали звезды» – о его высоком полете в карьере иначе не скажешь. В 1964 году он с отличием окончил Черниговское высшее авиационное училище. После была еще военно-воздушная академия, а уже в 23 года Климук стал коллегой Гагарина.

Впервые в космос наш земляк отправился в 1973.

После он еще дважды в качестве командира экипажа бывал в звездных командировках. А в общей сложности Климук провел в невесомости 78 суток. Благодаря ему теперь весь мир знает и небольшую деревушку в Брестской области – Комаровку. Это малая родина космонавта, которую он старается не забывать. К слову, свой юбилей Климук отмечает на белорусской земле.

10 июля космонавта чествовали в Бресте.

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню. Больше я счастья не нахожу. В свои 75 лет я никогда и не ожидал, что так будет.

Я встретился и в Томашовке, и в Комаровке и с родственниками, и с друзьями встречался.

С юбилеем летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза Петра Климука поздравил Президент Беларуси.

Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню: легендарному белорусскому космонавту 75

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